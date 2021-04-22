بن شرقى يتقدم للزمالك بالهدف الأول فى شباك الإنتاج من ركلة جزاء.. فيديو

سجل المغربي أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك الإنتاج الحربي من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز.
ودخل الزمالك المباارة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد أبو جبل،الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي،خط الهجوم : حميد أحداد
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالى :حارس: أحمد يحيى،الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي،الوسط: حميد ماو – محمد سوستة،أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت،الهجوم: محمد فييرا.
مباراة الزمالك والإنتاج الحربى ستكون رقم 18 فى تاريخ الناديين، وخلال الـ 17 مباراة السابقة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري منذ تأهل الانتاج للدورى الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 25 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز فى مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل
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