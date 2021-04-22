مصر تدين هجوم إرهابى استهدف فندق فى جنوب غربى باكستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمقاطعة "كويتا" جنوب غربي باكستان، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع باكستان في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها مع باكستان الصديقة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.