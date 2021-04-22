نسل الأغراب الحلقة 10..أحمد السقا وأمير كرارة في مواجهة سلمية عقب إشعال النيران

/628197/نسل-الأغراب-الحلقة-10أحمد-السقا-وأمير-كرارة-في-مواجهة-سلمية-عقب-إشعال-النيران

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10، استهلت الأحداث بتلقي غفران الغريب -أمير كرارة- مكالمة هاتفية من عساف الغريب -أحمد السقا- يطلب منه فيها مقابلته فوافق الأخير واتفقوا على أن يتقابلوا ببيت الحاجه نجاة والدة علي -دياب- لتكون أرض محايدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10، التي شهدت تهديد أحمد السقا لإدوارد ومقابلة غفران بعساف عقب إشعال النيران.

زوجة محمد جمعة ترفض العيش معه ببيت أحمد السقا

ذهبت حسنة وولدها إلى زوجها نيماري -محمد جمعة- ببيت عساف وحذرته أن غفران لن يسامحه على انضمامه لصف عساف، فأخبرها أنه اتخذ قراره وطلب منها أن ترتب شنطة ملابسها هي وأولادها وتأتي لتعيش معه ببيت أخيه فرفضت.

المواجهة الأولى بين أحمد السقا وإدوارد

اتجه غفران إلى بيت العمدة حسيب -إدوارد- وأخذ ينادي عليه ب "حسيب الخسيس" وبدأ يلومه على عدم زيارته له قبل وبعد خروجه من السجن، وتطليق جليلة ليزوجها من غفران، فبرر ذلك بأنه فعل ما في مصلحتها، فهدده عساف أنه سيحاسبه في وقت الحساب ولن ينسى فعلته ثم استلقى الخيل الخاص به وانصرف.

أولاد أمير كرارة يحذروه من غدر أحمد السقا

أخبر غفران رجاله باستعداده لمقابلة عساف وحذروه منه وتدبيره فخًا له، وطلب منه أولاده أنا يمتنع عن مقابلته أو يأخذ حذره ويذهبوا معه، فأكد عليهم أن عساف لن يفعل مثل تلك التصرفات.

مي عمر تحذر دياب من أمير كرارة

اتجهت جليلة -مي عمر- إلى أخيها علي ونصحته بعدم الوقوف أمام غفران وحذرته من شره، فطمئنها أنه يفعل الصواب ولا يغضب ربه وتطبيقه للقانون سيحميه، وأخبرها أن عساف وغفران سيتقابلا عنده الليلة في بيته فتملك القلق من قلبها.

إدوار يخبر أخوته بتهديد أحمد السقا له

قطع حديثهما دخول أخيهم الأكبر حسيب، الذي أتى ليخبرهم بتهديد عساف له، فعرض عليه علي أن يحرر له محضر ضده ويرمي به في الحبس فرفض الأخير.

أحمد مالك وأحمد داش قلقون بشأن مقابلة غفران لعساف

تناقش حمزة -أحمد مالك- و أخيه سليم -أحمد داش- حول اشتياق والدتهم جليلة لعساف الغريب وهل ستترك غفران من أجله، وتتطرقوا لسبب طلب عساف مقابلة والدهم.

ذهب الغريب لدى أحلام الجريتلي

حذر نيماري أخيه عساف من تركه لوالدة غفران عند بكري -عماد زيادة- واحتمالية طمع الأخير في الذهب الذي تخفيه شامية، فوافقته فاطمة -ريم سامي- الرأي فطمئنهم عساف أن بكري لا يجرأ على خيانته لأنه يحتاجه.

أحمد داش يستمر في متابعته لريم سامي

اتبع سليم فاطمة بسيارته ولامها على عدم سؤالها عليه بعد إصابته، فأخبرته أنها لا تعرفه حتى تسأل عليه، ومن ثم طلب منها رقم هاتفها ليحدثها عليه، فأخذت تسبه وتركته وانصرفت.

أمير كرارة مصر على التمسك بجليلة

عادت جليلة من من عند علي إلى سرايتها فوجدت زوجها غفران أمامها وسألها من أين تأتي وفيما كانت تتحدث مع أخيها علي، وأكد عليها أنه سيخبر عساف اليوم بأنه لن يتركها.

اجتمع عساف مع أخيه نيماري ببيت علي ووالدته نجاة في انتظار مجئ غفران، فشعر نيماري ونجاة أنه لن يأتي بسبب كبره، فرهانهم عساف على مجيئه، ولم تمر ثواني حتى دخل عليهم غفران لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10.