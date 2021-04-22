/628199/حميد-أحداد-يحرز-الهدف-الثاني-للزمالك-في-مرمي-الإنتاج-الفارغ-فيديو

سجل الزمالك الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد خطأ من علي فتحي مدفاع الإنتاج في التأخر في تشتيت الكرة ويقتنصها المغربي أحداد ويسددها علي المرمي الفارغ.

سجل الدولي المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيمن من محمد عبد الشافي داخل منطقة الجزاء، يتعثر بها دفاع الإنتاج وتصل لحميد أحداد. ⏱️40' | جووووووووول! حميد أحداد ⚽

الزمالك 2 - 0 الإنتاج الحربي #Zamalek #MostTitledIn20C pic.twitter.com/kp392ckQmT — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 22, 2021 تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي: في حراسة المرمي: محمد أبو جبل. في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – عبدالله جمعة - أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو. في خط الهجوم: حميد احدادي . يتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري تشكيل فريق الإنتاج الحربي في المباراة: في حارس: أحمد يحيى في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت في خط الهجوم: محمد فييرا

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