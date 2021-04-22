/628200/ملخص-الشوط-الأول-الزمالك-متفوق-بهدفين-علي-الإنتاج-الحربي

بدأ الفريقين أحداث الشوط الاول بضغط من كلا الفرقين في محاولة تسجل هدف في أول المباراة، وجاءة الخطورة من قبل الإنتاج الحربي والذي يهدد بالهبوط.

مرور ربع ساعة اولي في المباراة بدون أي خطورة من الفريقين، وجميع محاولات الفريقين في بدون أي نتائج خطرة، وجاء الإستحواذ للإنتاج الحربي من الجانب الدفاعي حتي الهجوم، ومنع لاعبي الزمالك من بناء أي هجمة.

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.

انقذ محمود الونش مدافع فريق الزمالك مرمي فريقة من هدف مؤكد من هجوم الإنتاج الحربي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد خروج أبو جبل في محاولة الإمساك بالكرة ولكن لم يتمكن منها، وتصل لمهاجم الإنتاج ويسددها برأسية ضعيفه علي المرمي الفارغ وينقذها الونش بشكل بطولي.

سجل الدولي المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيمن من محمد عبد الشافي داخل منطقة الجزاء، يتعثر بها دفاع الإنتاج وتصل لحميد أحداد.

تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – عبدالله جمعة - أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: حميد احدادي .

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي:

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا