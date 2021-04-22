/628200/ملخص-الشوط-الأول-الزمالك-متفوق-بهدفين-علي-الإنتاج-الحربي
بدأ الفريقين أحداث الشوط الاول بضغط من كلا الفرقين في محاولة تسجل هدف في أول المباراة، وجاءة الخطورة من قبل الإنتاج الحربي والذي يهدد بالهبوط.
مرور ربع ساعة اولي في المباراة بدون أي خطورة من الفريقين، وجميع محاولات الفريقين في بدون أي نتائج خطرة، وجاء الإستحواذ للإنتاج الحربي من الجانب الدفاعي حتي الهجوم، ومنع لاعبي الزمالك من بناء أي هجمة.
تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.
انقذ محمود الونش مدافع فريق الزمالك مرمي فريقة من هدف مؤكد من هجوم الإنتاج الحربي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد خروج أبو جبل في محاولة الإمساك بالكرة ولكن لم يتمكن منها، وتصل لمهاجم الإنتاج ويسددها برأسية ضعيفه علي المرمي الفارغ وينقذها الونش بشكل بطولي.
سجل الدولي المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيمن من محمد عبد الشافي داخل منطقة الجزاء، يتعثر بها دفاع الإنتاج وتصل لحميد أحداد.
تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:
في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – عبدالله جمعة - أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.
في خط الهجوم: حميد احدادي .
يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :
محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري
تشكيل فريق الإنتاج الحربي:
في حارس: أحمد يحيى
في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي
في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة
أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت
في خط الهجوم: محمد فييرا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملخص الشوط الأول.. الزمالك متفوق بهدفين علي الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.