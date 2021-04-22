/628201/الكاميرون-عروس-القارة-السمراء-في-الحلقة-الثانية-من--In-Africa-مع-إيمان-الشعراوي

تناولت الحلقة الثانية من برنامج " In Africa " الذي تقدمه إيمان الشعراوي الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية على موقع دوت الخليج الحديث عن دولة الكاميرون وأبرز المعلومات عنها وعاداتها وتقاليدها، فضلا عن تناول المناطق الخلابة والجميلة التي تتمتع وأبرز الأماكن السياحية.

وأكدت إيمان الشعراوي، أن الكاميرون يطلق عليها " أفريقيا المصغرة" بسبب أنها يوجد فيها كل ما هو موجود في أفريقيا وذلك من الصحراء إلى الغابات إلى المستنقعات وحتى السافانا والمسطحات مائية، مؤكدة أن دولة الكاميرون بها ثروات طبيعية لا يستهان بها الذي يجعلها من الاقوى في افريقيا.

الأهمية الجيوسياسية للكاميرون

وأوضحت الشعراوي، أنه بالرغم من جمال الكاميرون وأهميتها الجيوسياسية والاستراتيجية الذي جعلها مطمع للاستعمار على مدار سنوات إلا أن الدراسات والبرامج التليفزيونية باللغة العربية التي تهتم بالحديث عن الكاميرون قليلة جدا .

وأردفت الباحثة أن سبب تسمية الكاميرون بهذا الإسم قادم من كلمة كاميرو البرتغالية التي تعني القشريات، وذلك بسبب إيجاد البرتغاليون نوع من أنواع الجمبري في مياه نهر روي، كما أنها تقع في وسط غرب أفريقيا يحدها من الغرب دولة نيجريا ومن الشمال تشاد ومن الشرق جمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب غينيا الاستوائية ويحكمها الرئيس بول بيا رئيس الكاميرون منذ عام 1982 ، كما أن عدد السكان 25 مليون نسمة.

تكالب استعماري

وأضافت الشعراوي، أن الكاميرون البلد الإفريقي الوحيد الذي حكمته ثلاث قوى استعمارية أوروبية مختلفة على مدار تاريخه: وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أنه تم تقسيمها إلى الكاميرون الإنجليزي والكاميرون الفرنسي إلى تم الاستقلال وتوحدا في جمهورية الكاميرون.

وكان من تأثيرات الاستعمار أيضًا فكرة اللغات في الكاميرون اللغة الرسمية الفرنسية ثم الانجليزية وفيه اكتر من 200 لغة محلية داخل الكاميرون والعملة هي الفرانك الوسط أفريقي.

جمال الطبيعة في الكاميرون

وعن جمال الطبيعة أكدت الشعراوي أن الكاميرون تتمتع بطبيعة مميزة للغاية فهي موطن لتنوع جيولوجي لافت، كما أنها تضم العديد من المواقع التاريخية التي تعكس ثقافة الدولة وماضيها، كما تضم مناطق طبيعية ومسطحات مائية مذهلة، مؤكدة أن هذه المناظر الخلابة أكبر رد على إدعاءات الخاصة بأن افريقيا لا يوجد فيها أماكان تصلح للسياحة وأن أوروبا واسيا فقط هم الاماكن السياحية

مدينة ياوندي

وأشار إلى عدد من المناطق الجميلة في الكاميرون أبرزها مدينة ياوندي والتي تم التخطيط لها بشكل جيد لتنتشر على سبعة تلال تفصل بينها امتدادات من الأراضي الخضراء الخصبة ومساحات خضراء وتضاريس مرتفعة ، وتحتوي هذه المدينة على الكثير من المناطق المثيرة للاهتمام من بينها المباني الحكومية التي تعود إلى سبعينات القرن الـ. 20.

وتابعت الشعراوي، أن مدينة مروة تتمتع بجاذبية خاصة مع شوارعها الرملية الحمراء والمباني ذات اللون الأصفر الباهت وملابس السكان المحليين التي تجذب الانظار بألوانها النابضة بالحياة، فضلًا عن ميناء بيمبيا الذي له مكانة خاصة ليس في نفوس الكاميرون فقط ولكن في نفوس الأفارقة لأنك من خلال الميناء تستطيع رؤية أنقاض السجون والأغلال الحديدية التي كان يرتديها العبيد الذين تم بيعهم في بيمبيا.

وتطرقت للحديث عن شلالات إيكوم نكام والذي يبلغ ارتفاعها المزدوج أكثر من 80 مترًا، وقد كان هذا الشلال موقعًا لتمثيل فيلم طرزان في عام 1984 ومحمية وازا الوطنية التي تم تأسيس هذه الحديقة كمحمية صيد في عام 1934، لتكون محمية لليونسكو، بحيث يوجد في هذه المحمية كل من الأفيال والضباع والغزلان والفهود والأسود وغيرها العديد. فضلًا عن جبال المندرة وهي مجموعة من الجبال البركانية التي تقع على الحدود النيجيرية الكاميرونية، وتقع أعلى نقطة في هذه السلسلة في جبل أوباي.

النفط والكاكو ابرز مميزات الاقتصاد

وأشارت إلى اقتصاد الكاميرون حيث أكدت أنه يمتاز بأفضلية كبيرة على مستوى الاقتصاد في بعض الدول بسبب تواجد النفط وملاءمة المناخ لأنواع مختلفة من الزراعة، حيث يعتمد أغلبية السكان على الزراعة فهم يزرعون الذرة والأرز والقطن والبن كما يزرعون الكاكاو بكميات كبيرة، ويوجد هناك فئة يعملون في تربية الحيوانات مثل الأغنام والماعز والأبقاركما أن الكاميرون هي سادس أكبر منتج لحبوب الكاكو في العالم وتحصل في العام الواحد منها على 500 مليون دولار.

وعن قطاع الزراعة كزراعة الكاسافا، والذرة، والقطن، والموز، والأرز، والبن، والكاكاو. قطاع تربية المواشي كالأغنام، والأبقار، والماعز. قطاع استخراج وإنتاح الذهب، والبوكسيت، والقصدير. قطاع الصناعة كالصناعات النفطية، والألومنيوم. يبلغ معدل البطالة فيها حسب إحصائيات عام 2014م 4%.

عادات وتقاليد الكاميرون

وأشارت الشعراوي ، إلى بعض عادات وتقاليد الكاميرون اهمها احترام الرجال لمن هم اكبر سنا ومقاما ويقدمون انحناءة بسيطة مع عدم التواصل بالعين عند التحية، كما أنك إذا دعيت الى منزل فى الكاميرون يجب جلب الفاكهة أو النبيذ الى المضيف إذا كان غير مسلم .

وأشارت الشعراوي ، إلى بعض عادات وتقاليد سكان جزر بالكاميرون في بعض الجزر الاستوائية في الكاميرون، حيث أن بعض القبائل تتخلص من موتاها عن طريق أكلهم، بدافع الحب والاحترام، فعندما يكبر الجد أو الأب ويدب الوهن في جسده ويشرف على الموت، يجتمع أهل القرية والأصدقاء المقربين في وليمة لحم البشر، في انتظار موت صديقهم، ولا يشارك في أكله أهله المباشرين