فيديو.. زوجة الشهيد محمد مبروك: كان رامى توكله على الله وعمره ما خاف من حد

جدة - نرمين السيد - وكانت السيدة رشا، زوجة الشهيد مبروك، قد تحدثت مع التلفزيون المصرى، فى أثناء عزاء الشهيد الذى أقيم يوم 20 نوفمبر 2013، بمسجد الرحمن الرحيم، حيث توجهت بالدعاء لزوجها، قائلة إن مبروك رجل طيب وشخصيته قويته، مشيرة إلى أنه كان لا يخاف أحد، ويقول لها دائما "أنا رامى توكلى على الله".

وأوضحت: "محمد راجل ومفيش حد فى الدنيا زيه، كان محترم وخلوق طيب جدا وحنين جدا، اللى بيشتغل الشغلانة دى طبيعته بيبقى قوى وعنيف، لكن محمد مكانش كده كان شغله حاجة وبابا ومامته وإحنا حاجة تانية".

وتابعت زوجة الشهيد: "يوم ما استشهد كان يوم أجازته، وولاده زينة ومايا وزياد ميعرفوش إن باباهم مات، وأنا قلتلهم إنه فى مأمورية فى جنوب إفريقيا.. وحسبى الله ونعم الوكيل هو فى مكان أحسن دلوقتى".

يذكر أنه فى 17 نوفمبر 2013، استشهد المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطنى ومسؤول ملف الإخوان بالجهاز، إثر اغتياله على يد مجهولين ملثمين أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية، وهم مستقلين سيارتين ملاكى دون لوحات معدنية، مما أدى إلى إصابته بـ12 طلقة آلية، فى أثناء قيادته لسيارة تابعة لوزارة الداخلية، متوجهًا من منزله إلى مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد وذاكر حسين بمدينة نصر.

والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج فى كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة.