- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واستشهد الرائد أحمد سمير الكبير، فى نوفمبر 2013، بعد أيام قليلة من استشهاد المقدم محمد مبروك، حيث التحق بكلية الشرطة عام 2002 وتخرج منها عام 2006، وهو متزوج ولديه من الأبناء محمد وعمر، أكبرهما محمد وعمره حين استشهد والده كان 4 أعوام فقط.
وفى تصريحات سابقة لوالدة الشهيد أحمد الكبير، أكد أنه اتصل بها مساء الأربعاء 20 نوفمبر 2013، قبل ساعات من استشهاده، حيث طلب منها الدعاء له.
وفى المأمورية التى سقط فيها الشهيد، تبادلت القوات الأمنية إطلاق النار مع المسلحين، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى فى الرقبة.
وأقيمت للشهيد أحمد الكبير جنازة عسكرية مهيبة، ظهرت فيها والدته التى بدت متماسكة متسلحة بالدعاء فقط، كما كرمته وزارة الداخلية بإطلاق اسمه على معسكر لقطاع الأمن المركزى يقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهوره فى الاختيار 2.. من هو الشهيد أحمد سمير الكبير؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.