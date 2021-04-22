بعد ظهوره فى الاختيار 2.. من هو الشهيد أحمد سمير الكبير؟

جدة - نرمين السيد - جسدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض على فضائية ON، مشاهد استشهاد الرائد أحمد سمير الكبير، الضابط بإدارة العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، أثناء عملية أمنية فى مدينة قها بالقليوبية، نفذتها أجهزة الأمن، لتعقب المتورطين فى اغتيال الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، الذى اغتالته عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى بمدينة نصر، يوم 17 نوفمبر 2013.





واستشهد الرائد أحمد سمير الكبير، فى نوفمبر 2013، بعد أيام قليلة من استشهاد المقدم محمد مبروك، حيث التحق بكلية الشرطة عام 2002 وتخرج منها عام 2006، وهو متزوج ولديه من الأبناء محمد وعمر، أكبرهما محمد وعمره حين استشهد والده كان 4 أعوام فقط.

وفى تصريحات سابقة لوالدة الشهيد أحمد الكبير، أكد أنه اتصل بها مساء الأربعاء 20 نوفمبر 2013، قبل ساعات من استشهاده، حيث طلب منها الدعاء له.

وفى المأمورية التى سقط فيها الشهيد، تبادلت القوات الأمنية إطلاق النار مع المسلحين، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى فى الرقبة.

وأقيمت للشهيد أحمد الكبير جنازة عسكرية مهيبة، ظهرت فيها والدته التى بدت متماسكة متسلحة بالدعاء فقط، كما كرمته وزارة الداخلية بإطلاق اسمه على معسكر لقطاع الأمن المركزى يقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.