الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بالغربية بعد افتتاحه

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان الليلة بمسجد "الرحمة" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بعد أن افتتحه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





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