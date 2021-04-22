ردا على اختطاف 30 طالبًا... الشرطة النيجيرية تقتل 30 مسلحًا شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الخميس، عن مقتل 30 مسلحًا، وذلك ردًا على عملية اختطاف 30 طالباً أول أمس، من معهد جامعي بولاية "كادونا" شمال غرب البلاد.

من جانبه، يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتلك العمليات الأمنية التي تقوم بها الشرطة في نيجيريا لإحكام السيطرة ومنع توغل العناصر المسلحة في البلاد، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم ليس من شأنها إلا تهديد الأمن والسلم، وزعزعة الاستقرار لذا وجب التعامل معها بحزم ويقظة لمنع تكرارها.