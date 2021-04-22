برشلونة ضد خيتافى.. النيران الصديقة تمنح البارسا الهدف الثانى فى الدقيقة 28

سجل المدافع المغربي سفيان شاكلا، لاعب خيتافى، هدف برشلونة الثانى، بالخطأ فى مرماه، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، فى ختام منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني "الليجا"، للموسم الحالى 2020 – 2021.

جاء هدف شاكلا فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 2 - 1.

ومنح النجم الأرجنتيني ميسي التقدم لبرشلونة فى الدقيقة الثامنة على بداية المباراة، وتعادل لينجليت مدافع البارسا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 12.

ويخوض البارسا مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مؤخرا بلقب كأس ملك إسبانيا، علي حساب أتلتيك بيلباو، بالفوز عليه برباعية نظيفة فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين السبت الماضى فى مدينة إشبيلية، ليحصد اللقب رقم 31 فى تاريخه.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي خيتافي فى المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة برصيد 73 نقطة.

وكان الفريق الكتالونى قد خسر مباراته الأخيرة فى الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدى فريق ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

ودخل برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه، لينجليت، مينجويزا.

الوسط: سيرجى روبيرتو، ألبا، دى يونج، بوسكيتس.

الهجوم: بيدرى، ميسي، جريزمان.