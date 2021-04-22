المباريات التي يغيب عنها محمد عبد الغني.. كارتيرون في موقف صعب بالدوري

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تلقي محمد عبد الغني لاعب الدفاع لنادي الزمالك بطاقة حمراء في مبارة الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربي في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.

أشهر أيمن يونس حكم اللقاء بين الزمالك والإنتاج الحربي بطاقة صفراء في وجه مدافع الزمالك محمد عبد الغني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

جاءت البطاقة الصفراء الثانية لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب علي محمد سوسته لاعب الإنتاج الحربي، لتحمر البطاقة ويغادر الملعب.

جاءة البطاقة الصفراء الثانية في وجه محمد عبد الغني في المباراة أمام الإنتاج لتكون رحيمه علي مدافع الزمالك، ليغيب عن صفوف الفريق لمباراة واحده في الدوري المصري الممتاز.

مبارة الزمالك القادمة بالدوري

يلتقي الزمالك في مباراة القادمة مع فريق البنك الاهلي في لقاء الدور السابع عشر من الدوري، ويغيب محمد عبد الغني عن صفوف الفريق بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها اليوم امام الإنتاج، بجانب العديد من الغيابات في صفوف الفريق، بسبب التوقفات لي بعض لاعبي الفريق والإصابات.

تنطلق صافرة بداية المباراة بين الزمالك وفريق البنك الأهلي الأثنين المقبل الموافق 26 من أبريل الجاري، في الساعة التاسعة مساء ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – عبدالله جمعة - أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: حميد احدادي .

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا