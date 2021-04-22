من داخل مستشفي الأهلى.. تشخيص حالة ديانج

تعرض أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى إصابة في أخر مباراة لفريقه مع نادى سموحة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، وخرج ديانج في الشوط الثانى مصابا وتم إستبعاده من قبل الجهاز الفنى خوفا من تفاقم الإصابة وإنضمامه لقائمة الإصابات .

صرح مصدر داخل النادى الأهلى : أن التشخيص المبدئي لديانج يؤكد أنه مستعد لخوض المباراة القادمة التى يخوضها النادى الأهلى ضد إنبي ، وذلك رغم الكدمة القوية التي تعرض لها، وسيتم حسم الأمر بفحص طبي في مران القلعة الحمراء يوم الجمعة.

الجدير بالذكرأن الأهلي خسر مباراة أمس أمام سموحة في الوقت القاتل من المباراة بأقدام حسام حسن ، وخطأ من حارس مرمى الأحمر محمد الشناوى ، اجتمع الفريقين على ملعب السلام ، وتكون الخسارة الأولى للمارد الأحمر في منافسات الدرورى المصرى الممتاز بعد فوزه على غريمه التقليدى نادى الزمالك بثنائية محمد شريف مقابل هدف وحيد لشيكابالا .

تشكيل الأهلى أمام سموحة

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة نادى سموحة : علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل كوكا - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصرى الممتاز.

تشكيل سموحة لمواجهةالأهلى

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.