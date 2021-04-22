/628204/مايسه-عطوة- تهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-ال48-لانتصار-العاشر-من-رمضان

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب،الرئيس السيسي، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان، معربة عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول هذه الذكري في الشهر الكريم.

ماسية عطوة: العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة

وطالبت عطوة، خلال البيان الصادر لها، الجميع بالتحلي بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة، وأعاد لها كرامتها وساعدها في بناء دولة متقدمة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ان يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بدوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

وغرد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، الموافق 22 أبريل 2021، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأكمل الرئيس السيسي: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.

الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والاسلامية بشهر رمضان

وكان الرئيس السيسي قدر نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".