الاختيار 2 الحلقة 10..محمد عويس يقتل القتيل ويمشي بجنازته

/628205/الاختيار-2-الحلقة-10محمد-عويس-يقتل-القتيل-ويمشي-بجنازته

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10، شهدت الحلقة أحداث مثيرة بدايًة من تلقي الضابط زكريا يونس -كريم عبد العزيز- أثناء نومه بمكتبه خبر اغتيال صديقه محمد مبروك ضابط المخابرات، فاستلقى سيارته باكيًا متجهًا إلى مكان استشهاد صديقه، فأخبره رجل الإسعاف هناك أنه كان أخر رقم تحدث إليه مبروك لذلك طلبه، وكان جثمان مبروك في هذه اللحظة مغطى بغطاء ملئ بالدم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2 التي شهد جنازة الشهيد محمد مبروك، واستشهاد النقيب أحمد سمير الكبير.

كريم عبد العزيز يلقي مهمة إخبار بشرى باستشهاد زوجها على إنچي المقدم

تحدث زكريا إلى زوجته نادية -إنچي المقدم- بالهاتف لتذهب إلى رشا -بشرى- زوجة الشهيد محمد مبروم وتمهد لها الخبر.

بشرى ينتابها القلق قبل معرفة استشهاد محمد مبروك

تلقت رشا مكالمة هاتفية من نادية تخبرها فيها أن ستأتي لها دون أن تذكر السبب فرحبت بقدومها ومن ثم طلبت زوجها مبروك على الهاتف ليرد بدلًا عنه زكريا وتسأله الأخيرة عن مبروك ولكنه يلتزم الصمت ويغلق الهاتف، فتملك القلق من قلبها.

اتجهت نادية بملابس سوداء إلى بيت رشا، فعندما رأتها الأخير أدركت أن زوجها توفى، فدخلت في صدمة نفسية ونوبة فبدأت تهديها نادية حتى لا يسمع صريخها الأولاد ويتلقون خبر استشهاد والدهم بهذا الشكل.

كريم عبد العزيز يخطط للثأر من الإرهاب

أخبر زكريا زملاءه بالأمن القومي أنهم لن يناموا الليلة حتى يتمكنوا من القبض على فاعلي هذا العمل التكفيري، وبدأ يلوم نفسه على عدم تواجد صور تجمعه بصديقه الشهيد مبروك.

نادى هادي الجيار على ابنه يوسف وطلب منه أن يطمئن خطيبته عليا عليه فهي لا ذنب لها بحالته السيئة التي بها نتيجة استشهاد زميله.

جنازة المقدم الشهيد محمد مبروك واحتفال جماعة الإخوان

أذاعت شاشات التلفزيون الجناز العسكرية والشعبية للشهيد المقدم محمد مبروك المسئول عن ملاحقة النشاط المتطرف، وعلى الجانب الأخر يحتفل الإخوان باغتيهالهم له ونجاح عمليتهم الإرهابية، وطلب منهم قائدهم أن يختبئوا بأماكنهم حتى العملية القادمة.

كريم عبد العزيز مكلف بملف قاتلي الشهيد محمد مبروك

كلف اللواء رفعت الضابط زكريا بملف القبض على مرتكبي هذا العمل التكفيري، حتى لا يتمادوا في مثل هذه الأعمال، واتقفوا على رؤية بعضهم ،أمس، في عزاء الشهيد محمد مبروك.

وعلى الجانب الآخر، هونت نادية على رشا وأخذت تمدها بالقوة حتى تتمكن من مراعاة أولادها، وأخبرتها الأخيرة أنها ستخفي خبر استشهاد زوجها على أولادها حتى ينتهوا من امتحاناتهم، وستؤكد على المدرسة والجيران عدم إخبارهم.

محمد عويس يقتل القتيل ويمشي بجنازته

اتجه الضابط الجاسوس محمد عويس السبب الرئيسي في اغتيال محمد مبروك إلى جنازته مدعي الحزن عليه باكيًا، ومن ثم تعرف هناك على يوسف الرفاعي -أحمد مكي- الضابط بالعمليات وأخذ رقمه.

قوات الأمت تتوصل إلى قاتلي محمد مبروك

توصل اللواء رفعت إلى مكان تواجد عدد من قتلة الشهيد محمد مبروك، أحدهم بالتجمع والآخر بالقليوبية، فاتجه زكريا إلى التجمع و يوسف إلى القليوبية.

أحمد مكي يقبض على أحد قاتلي الشهيد مبروك

داهم يوسف الرفاعي وقوات الأمن بيت العنصر التكفيري بالقليوبية، وحاول الأخير الفرار منهم وأثناء تدافعهم تلقى أحد أفراد الأمن طلقة رصاص برقبته، ونجح يوسف في القبض عليه.

استشهاد النقيب أحمد سمير

نقل يوسف الضابط المصاب النقيب أحمد سمير إلى المشفى، فخرج الطبيب وأخبرهم أنه اُستشهد وعندما تلقى يوسف الخبر طلب عليا على الهاتف وأخبرها أنه يحبها ولكنه لن يستطيع إكمال هذه العلاقة حتى لا تعيش ألم استشهاده

جماعة الإخوان يخططوا لاغتيال كريم عبد العزيز

حقق الضابط جاد مع العنصر التكفيري واعترف على بعض من مغتالي الشهيد محمد مبروك كما أخبره على الهدف القادم الذي من المخطط اغتياله وهو الضابط زكريا يونس، لتنتهي أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.