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/628208/الزمالك-يحلق-في-الصدارة-بثنائيته-علي-الإنتاج-الحربي

11:24 م - الخميس 22 أبريل 2021

شهدت المباراة علي العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، مما إضطر أيمن يونس حكم المباراة علي إشهار العديد من الطاقات الصفراء والحمراء لمحاولة تهدئة المباراة والحفاظ علي لاعبي الفريقين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد للزمالك.

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد خطأ من علي فتحي مدفاع الإنتاج في التأخر في تشتيت الكرة ويقتنصها المغربي أحداد ويسددها علي المرمي الفارغ.

جاءت البطاقة الصفراء الثانية لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب علي محمد سوسته لاعب الإنتاج الحربي، لتحمر البطاقة ويغادر الملعب.

انقذ محمود الونش مدافع فريق الزمالك مرمي فريقة من هدف مؤكد من هجوم الإنتاج الحربي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد خروج أبو جبل في محاولة الإمساك بالكرة ولكن لم يتمكن منها، وتصل لمهاجم الإنتاج ويسددها برأسية ضعيفه علي المرمي الفارغ وينقذها الونش بشكل بطولي.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولي لمحمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة 82، بعد إعتراض علي الجهاز الفني للزمالك بشكل غير جيد، ويرجع مرة أخري في حالة إعتراض علي قرار الحكم ليشهرة له البطاقة الصفراء الثانية لتحمر، ويتم وقفه عن مباراة مع فريقه في الدوري المصري.