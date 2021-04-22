/628209/وادي-دجلة-يرفض-هدية-عماد-النحاس-مع-المقاولون-والنحاس-يستغل-ذلك

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع التاسع عشر في الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ستاد المقاولون العرب.

أهد محمد هلال لاعب وادي دجلة الفرصة الذهبية في المباراة في الدقيقة 78 بعد تحصل الفريق علي ركلة جزاء، ويهدرها محمد هلال بكل سهولة، ويحرم فريقة من هدف مؤكد حاسم للمباراة في وقت قاتل. سجل أحمد الشيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع للمباراة، ليحسم نتيجة المباراة بذلك الهدف ويخطف ثلاث نقاط من وادي دجلة في وقت ذهبي من المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وادي دجلة يرفض هدية عماد النحاس مع المقاولون.. والنحاس يستغل ذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.