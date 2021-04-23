فيديو - وزير الأوقاف : القرآن الكريم معجزة فى أسلوبه وكلماته

جدة - نرمين السيد - واشتشهد جمعة خلال برنامج "لقاء خاص" بكلمة إصلاح فى الآية القرآنية :"ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ"، قائلًا :" أن بعض الجمعيات تعمل فى كفالة اليتم وتوفير السكن"، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا لعظمة القرآن نجد:" إصلاح لهم خير" فقد يكون اليتيم غنيا ويحتاج إلى من يعنيه على ذلك.

وقال جمعة إن الرسول ﷺ: "من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة"، مؤكدا لا يوجد أى كلمة تقع موقع "إصلاح" فهو كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.