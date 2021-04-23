صور.. وزير الأوقاف : الجيش المصرى رشيد يحمى ولا يبغى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الجيش المصرى، جيش رشيد يحمى ولا يبغى، وأن مصر دولة لا تكن شرًا لأحد ولا تعتدى ولا تظلم ولا تطمع فى حق أحد، لكن الجيش دائمًا نار تحرق المعتدين أو من يفكر فى الاعتداء على مصر أو أى من مكتسباتها، كما يستدعى أن نقف بقوة وعزيمة لا تلين خلف الرئيس والجيش والشرطة فى سبيل الدفاع عن وطننا وحقوقه.





وهنأ وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة الباسلة، الشعب المصرى كله والأمة العربية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان العظيمة، تدعو للافتخار بالقوات المسلحة وتضحيات الشعب المصرى، سائلاً الله -عز وجل- أن يجعل أيامنا كلها أيام عز ونصر ومنعة ورقى.

وأوضح جمعة فى كلمة خلال احتفالية الوزارة بذكرى العاشر من رمضان الليلة، عقب صلاة التراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى افتتحه الوزير ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى أن القوات المسلحة والشرطة مرابطون على الحدود للدفاع عن الوطن، مشددا على أن مهمة الدفاع عن الوطن لم ولن تتوقف على جيل دون آخر بل تنتقل من جيل الى جيل، وأن ضريبة الدفاع عن الوطن يدفعها كل جيل من روحه.

وأشاد وزير الأوقاف بدور القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب ووقف قوى الشر والتحديات فى الداخل والخارج وحماية الحدود فى ضوء التحديات الكبيرة التى تحيط بنا، مؤكدا أن الجيش المصرى له يد تحمى وتحرس وتحمل السلاح، وأخرى تبنى وتعمر.

وقال الوزير إنه من حسن الطالع أن الاحتفال بذكرى النصر يتم فى بيت جديد من بيوت الله إيماناً بأن النصر من عند الله، وأن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة إعمار لم تشهدها الدولة من قبل"، لافتا إلى أن المسجد يعد واحدا من 1383 مسجدا تم افتتاحها فى أقل من 8 أشهر، منها 46 مسجدا فى محافظة الغربية؛ مما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالبناء والتعمير.

شارك فى الاحتفالية التى حضرها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، كل من : الشيخ عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبدالمجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.