النقيب أحمد سمير الكبير..تعرف على أبرز المعلومات عنه بعد استشهاده في الاختيار2

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 شهدت لحظة إستشهاد النقيب أحمد سمير الكبير، أحد ضباط العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، خلال مداهمة أحد أوكار الخلايا الإرهابية التي يختبيء بها أحد المتهمين بقتل الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد إستشهاد النقيب أحمد سمير الكبير خلال أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10، التي كانت أبرز مشاهدها في بيت الشهيد محمد مبروك.

إستشهاد النقيب أحمد سمير الكبير

النقيب الشهيد أحمد سمير الكبير، الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، من أسرة متوسطة لأب موظف وأم طبيبة، يكبره شقيقه «عبدالله» ضابط بالقوات المسلحة، متزوج ولديه من الأبناء محمد وعمر، استشهد في يوم 21 من نوفمبر عام 2013، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرقبة خلال مداهمة بؤرة إرهابية بمحافظة القليوبية، لضبط أحد قتلة المقدم الشهيد محمد مبروك.

سرعان ما نقله الضابط يوسف الرفاعي إلى إحدى المستشفيات لإنقاذه، إلا أن الشهادة كانت تحاط به قبلها أوصى “الرفاعي” على أبناءه، لتتلاقى زوجته خبر وفاته الذي وقع عليها كالصاعقة الكبرى.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10

يذاع مسلسل الاختيار 2 على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.