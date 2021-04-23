كارتيرون..«لم نستحق الهزيمة أمام الأهلى.. ولم أترك الزمالك من أجل المال »

/628211/كارتيرونلم-نستحق-الهزيمة-أمام-الأهلى-ولم-أترك-الزمالك-من-أجل-المال
صرح باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك ، بعد المباراة التى خاضها فريقه مع الإنتاج الحربي ، والتى إنتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين ، الأول عن طريق ضربة جزاء بأقدام بن شرقي ، والثانى عن طريق حميد أحداد ، وبالتالى نجح الفريق في الحفاظ على صدارة جدول الدورى ، وذلك بعد الهزيمة أمام النادى الأهلى .
قال كارتيرون :" النقطة الأولى التى تحدثت عنها مع اللاعبين هوأن مباراة الأهلى التى خسرناها هي مجرد مباراة عادية كانت تستحق ان نخرج منها متعادلين ، ولكن هذه كرة القدم ، مازالت البطولة أمامنا طويلة ونلعب بروح عالية " .
تحدث كارتيرون بشأن تركه لنادى الزمالك وذهابه للسعودية قائلا : " لا أحب الحديث عن الماضي ، وأنا لم اترك الزمالك من أجل المال ، ولوكانت هذه الحقيقه كنت مازلت الأن بالسعودية ، ولكنى أحب نادى الزمالك واشعر بحب اللعيبة والجماهير وسنقاتل وعلينا السعى دائما لتحقيق الفوز" .
أختتم كارتيرون حديثه قائلا : " سنقاتل بشراسة على كل البطولات من أجل الزمالك وجماهيره " .
شكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:
في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو.
في خط الهجوم:حميد احدادي
يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :
محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري
تشكيل فريق الإنتاج الحربي
في حارس: أحمد يحيى
في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي
في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة
أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت
في خط الهجوم: محمد فييرا
الجدير بالذكر أن : محمد عبد الغني لاعب الدفاع لنادي الزمالك تلقي بطاقة حمراء في مبارة الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربي في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.
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