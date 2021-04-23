كارتيرون..«لم نستحق الهزيمة أمام الأهلى.. ولم أترك الزمالك من أجل المال »

/628211/كارتيرونلم-نستحق-الهزيمة-أمام-الأهلى-ولم-أترك-الزمالك-من-أجل-المال

صرح باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك ، بعد المباراة التى خاضها فريقه مع الإنتاج الحربي ، والتى إنتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين ، الأول عن طريق ضربة جزاء بأقدام بن شرقي ، والثانى عن طريق حميد أحداد ، وبالتالى نجح الفريق في الحفاظ على صدارة جدول الدورى ، وذلك بعد الهزيمة أمام النادى الأهلى .

قال كارتيرون :" النقطة الأولى التى تحدثت عنها مع اللاعبين هوأن مباراة الأهلى التى خسرناها هي مجرد مباراة عادية كانت تستحق ان نخرج منها متعادلين ، ولكن هذه كرة القدم ، مازالت البطولة أمامنا طويلة ونلعب بروح عالية " .

تحدث كارتيرون بشأن تركه لنادى الزمالك وذهابه للسعودية قائلا : " لا أحب الحديث عن الماضي ، وأنا لم اترك الزمالك من أجل المال ، ولوكانت هذه الحقيقه كنت مازلت الأن بالسعودية ، ولكنى أحب نادى الزمالك واشعر بحب اللعيبة والجماهير وسنقاتل وعلينا السعى دائما لتحقيق الفوز" .

أختتم كارتيرون حديثه قائلا : " سنقاتل بشراسة على كل البطولات من أجل الزمالك وجماهيره " .

شكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم:حميد احدادي

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا

الجدير بالذكر أن : محمد عبد الغني لاعب الدفاع لنادي الزمالك تلقي بطاقة حمراء في مبارة الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربي في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.