مسلسل ضد الكسر الحلقة 10..مصطفى يتأكد من خيانة زوجته بتحليل الـ DNa

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 10، اعترفت ليلى لسلمى بمعرفة مالك عن ماحدث يوم الحادث الذي أصابها بغيبوبة استمرت لعدد من الأيام، وانتقلت الحلقة إلى ذلك الوقت -وقت الحادث- عندما بدأت ليلى تتشاجر مع سلمى بسبب طرد الأخيرة لمالك ووالده من العمل.

دوت الخليج يرصد أهم تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فرج، وكيف تسببت ليلى في حادث سلمى، وما فعله مصطفى ليتأكد من شكه

تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل ضد الكسر

تعارض ليلى مافعلته سلمى مشيرة لكونها ليست طفلة وأصبحت مسؤولة عن نفسها وحياتها، فتتحدث سلمى معاها على كدب مالك عليها وعلى عظم مناسبته معها من حيث المستوى الاجتماعي والمادي، فتتهما ليلى بأن رد فعلها أتى بسبب خوفها على سمعتها وسمعت زوجها ليس إلا، وتعترف لها بحبها لمالك وأن فقره لا يعيبه بشيء فقد كانوا جميعهم فقراء كما كان كريم أيضًا فقير ورغم ذلك تزوجته سلمى، فتخبرها سلمى بأن كريم مختلف لا يشبه مالك، فتسألها بعد ذلك النفوذ التي وصلت لها هل تحب كريم، فتوافق سلمى على كلامها، لتفاجئها ليلي بمعرفتها عن علاقتها بصلاح وأنها رأتهم معًا يوم الحفل، وتعرف كل شيء وكل مقابلتهم سويًا، فتحاول سلمى التبرير بأنه أتى ليأخذ المال منها لانه كان على علاقة بملك اختها، ولكن تستمر ليلى بتهديدها بضرورة إخبار الجميع، فتحاول سلمى منعها لكن تدفعها ليلى فيصدمت رأس سلمى في السلم.

سلمى لازالت تهاجم مالك بسبب حبه لليلى

قبل أن تفقد سلمى وعيها تخبر ليلى بالهروب حتى لا يراها أحد، وأثناء هروبها تقابل مالك عند باب الفيلا ليساعدها في الهروب، ينتقل المشهد إلى مقابلة مالك لكي تساوي أمورها معه، ويدور بينهم حديث يحاول فيه مالك أن يخبرها بأن لا يطمع في مالهم أو نفوذهم ولكن أحب ليلى بصدق، ولكن تصر سلمى على موقفها وشكها في مالك وتقوم بإعطائه مبلغ كبير من المال مقابل البعد عنها وعن ليلى، يترك مالك المال ويخبرها أن تفكر في حديثه ثم تقوم بمراسلته ويتركها ويذهب

نادين تحاول إصلاح مافسد بين كريم وسلمى

تحكي ليلى لصديقتها ندين عن ماحدث بينها وبين كريم وعن شكه بها بأنها على علاقة بشخص آخر موضحة أن تقرير الشرطة أفاد بوجود رجل غريب في المنزل ولكنه كان أتي لخطبة ليلى وليس لها، ولم يصدق كريم كلامها، فتطمأنها ندين بأنها ستقوم بالتحدث معه وحل الموضوع.

كريم يتهم والده بأن أفعاله كانت السبب في موت والدته

ينتقل المشهد إلى كريم ووالده يتبادلان الهموم يخبره كريم عن شفاء سلمى موضحًا بأنه كان يريد أخباره ولكنه تركه وذهب عندما عارض والده من الزواج بأحد الفتيات الصغيرة، ويلومه بأن أفعاله كانت السبب في وفاة والدته، فيقول والده له بحزن أنه دائما يأتي لمحاسبته عن أفعال فعلها بالماضي، فيغضب كريم ويتركه ويذهب ولكن قبل ذهابه يوضح لوالده أنه أتى لكي يشعر به أن لديه كثير من الهموم والمشاكل، فيقول له والده بحزن: "حاضر يابني، بس متنساش أبوك".

تنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة العاشرة بمحاولة مصطفى زوج ملك أن يأخذ عينة من شعر ابنه عبدالله ليتأكد من والده الحقيقي، بعد زيادة شكوكه في ملك بعد رؤية صالح خارج من منزله.