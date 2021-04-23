/628213/بعد-فوز-الزمالك-على-الإنتاج-الحربي-تعرف-على-ترتيب-جدول-الدورى-المصرى

يشهد جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز على العديد من التقلبات في مختلف الجولات ، يتصدر الجدول نادى الزمالك برصيد 33 نقطة ، ويليله النادى الأهلى برصيد 30 نقطة، ويتزيل الجدول الإنتاج الحربي .

موقع دوت الخليج يرصد لكم ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز لحظة بلحظة ترتيب الجدول : يحتل نادى الزمالك المركز الأول برصيد 36 نقطة . يأتى في المركز الثانى النادى الأهلى برصيد 30 نقطة . في المركز الثالث المصرى برصيد 29 نقطة . ويأتى الإتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 28 نقطة . في لامركز الخامس يتواجد نادى سموحة برصيد 27 نقطة . ويتواجد نادى بيراميدز في المركز السادس برصيد 27 نقطة . ويحتل نادى مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة . في المركز الثامن سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة . في المركز التاسع نادى إنبي برصيد 24 نقطة . في المركز العاشر الجونة برصيد 24 نقطة . في المركز الحادى عشر نادى غزل المحلة برصيد 24 نقطة . في المركز الثانى عشر نادى أسوان برصيد 20 نقطة . في المركز الثالث عشر يقع نادى المقاولون العرب برصيد 18 نقطة . في المركز الرابع عشر يقع نادى طلائع الجيش برصيد 17 نقطة . في المركز الخامس عشر يقع وادى دجلة بمجموع 16 نقطة . في المركز السادس عشر يتواجد فريق البنك الأهلى بمجموع 14 نقطة . في المركز السابع عشرنادى الإسماعيلى بمجموع 14 نقطة . ويتزيل الإنتاج الحربي الجدول في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة . الجدير بالذكر أن : نادى الزمالك حقق الفوز اليوم على نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدورى الممتاز ، بهدفين نظيفين ، الأول أحرزه بن شرقي عن طريق ركلة جزاء ، والثانى بأقدام حميد أحداد مهاجم القلعة البيضاء ، وبالتالى يحافظ الأبيض على تصدره لجدول الدول برصيد 33 نقطة ، وياتى خلفه النادى الأهلى برصيد 30 نقطة ، ويتزيل الإنتاج الحربي المهزوم اليوم الجدول ، ويتجمد رصيده عند 12 نقطة ، ويستعد نادى الزمالك لمباراته مع البنك الأهلى ، بينما يستعد النادى الأهلى لمباراته مع إنبي .

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