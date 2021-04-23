خالد منصور يسخر من مسلسل موسى لهذا السبب..فيديو

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سخر الفنان ومقدم البرامج خالد منصور، من مسلسل موسى وخاصة مشهد تعرف والدة موسى التي جسدتها الفنانة عارفة عبد الرسول على جثة ابنها محمد رمضان بمجرد النظر له وهو مغطى وجثته محروقة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان خالد منصور على ذلك المشهد من مسلسل موسى، وذلك خلاله برنامجه القائم على الانتقاد المسلسلات في رمضان 2021، والذي يتم إذاعته عبر منصة "شاهد" بعنوان "كاتشاب".

تعليق خالد منصور على مسلسل موسى

وقال منصور: "قلب الأم أسرع قلب في الدنيا، فظهرت الأم وهي نائمة على خشبة ومن زاويتها لا ترى سوى كعبه، لكنها تعرفت عليه بنظرة واحدة لتؤكد أنها جثة ابنها، وفي النهاية لم يمت أصلا، لو كانت الأم شافت شغلها كويس مكنش دا حصل، شوفتوا الاستسهال بيوصل لإيه، أوفر".

وعلى الجانب الآخر، استطاع مسلسل موسى أن يتربع على عرش الدراما بين مسلسلات رمضان 2021، ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وينافس عدد كبير من المسلسلات الدرامية.

مسلسل موسى

يذاع مسلسل موسى على قناة dmc للفنان محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحًا.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.