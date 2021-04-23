الفرع الثانى.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى 2021

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن عددهم الفائزين بلغ 71 من بينهم ثلاث واعظات، إذ تتمنى الوزارة لهم كل التوفيق. وجاءت أسماء الفائزين كالتالى: 1.إبراهيم محمد نجم الدين إبراهيم المنيا إمام عشرة آلاف 2.محمد عابدين كامل محمد الشرقية إمام سبعة آلاف 3.محمود أحمد على سيد أسيوط إمام خمسة آلاف 4.أحمد عبدالهادي على محمد الإسماعيلية إمام خمسة آلاف 5.أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح القليوبية إمام خمسة آلاف 6.مصطفى عبدالقادر عبد الماجد صالح أسوان إمام خمسة آلاف 7.محمد ماهر منسي علي القرم البحيرة إمام خمسة آلاف 8.عبدالله إبراهيم جمعه عبدالجواد أسوان إمام ألف جنيه 9.منصور مصطفى منصور خلف الله سوهاج إمام ألف جنيه 10.الحسين عبداللطيف محمد خضر الإسكندرية إمام ألف جنيه 11.عبد الدايم سلامه عبد الدايم كفر الشيخ إمام ألف جنيه 12.نور عبد البديع حسين محمود الشرقية إمام ألف جنيه 13.محمد يوسف عبدالسلام فرار الإسكندرية إمام ألف جنيه 14.محمود حسن محمود حسن أسيوط إمام ألف جنيه 15.طاهر مصطفى عبد النبي عبدالعزيز بني سويف إمام ألف جنيه 16.عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان دمياط إمام ألف جنيه 17.بلال محمد رمضان محمد الإسكندرية إمام ألف جنيه 18.محمود محمد احمد محمد الشرقية إمام ألف جنيه 19.محمد أحمد محمد عمر الغربية إمام ألف جنيه 20.محمد فتحي رمضان عطية الفيوم إمام ألف جنيه 21.محمد أحمد محمد الشنبارى الغربية إمام ألف جنيه 22.على عبداللطيف حبيب خليف البحر الأحمر إمام ألف جنيه 23.رشاد السعيد إبراهيم التلباني دمياط خطيب مكافأة ألف جنيه 24.نصر محمد عبدالموجود محمد القاهرة إمام ألف جنيه 25.حسن أحمد سليمان سالم أسيوط إمام ألف جنيه 26.عبدالرحمن السيد عبدالوهاب بني سويف إمام ألف جنيه 27.عبد الوهاب جمال محمود الأسطي دمياط إمام ألف جنيه 28.أيمن سعد محمد علي يسن القليوبية إمام ألف جنيه 29.محمود أحمد سيد أبوالشيخ المنيا إمام ألف جنيه 30.صفاء محمد صبري سعود الغربية واعظة ألف جنيه 31.فايز فاروق زكي حسين البحيرة إمام ألف جنيه 32.محمد عبد السلام قطب مهينه البحيرة إمام ألف جنيه 33.أحمد إبراهيم جابر حبيب البحيرة إمام ألف جنيه 34.يحي عبد العاطي السيد عبد العاطي البحيرة إمام ألف جنيه 35.عمر جابر أحمد أمين القليوبية إمام ألف جنيه 36.محمد فتحي عبد الناصر حسين القليوبية إمام ألف جنيه 37.عامر أحمد محمد عبدالعزيز كفر الشيخ إمام ألف جنيه 38.خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط إمام ألف جنيه 39.أحمد سعيد أبوزيد المنوفية إمام ألف جنيه 40.مصطفى السعدني الصاوي البنبى الغربية إمام ألف جنيه 41.عاصم محمد عيد حسانين المنيا إمام ألف جنيه 42.جمال عبدالحميد حسن الشورة الغربية إمام ألف جنيه 43.محمد الغنام علي البدوي دمياط إمام ألف جنيه 44.عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري البحيرة إمام ألف جنيه 45.محمد عبد الصادق محمد عبد الصادق الدقهلية خطيب مكافأة ألف جنيه 46.عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد أسيوط إمام ألف جنيه 47.نعيم عبد العزيز نعيم عابد البحيرة إمام ألف جنيه 48.محمد صلاح محمد أحمد البحيرة إمام ألف جنيه 49.محمد عبدالحميد رجب صالح المنيا إمام ألف جنيه 50.أحمد سعد يوسف فراج البحيرة إمام ألف جنيه 51.مصطفى عبد النبي إبراهيم محمد القليوبية إمام ألف جنيه 52.بلال يونس أحمد علي مطروح إمام ألف جنيه 53.محمد رضوان سيد محمد المنيا إمام ألف جنيه 54.على عيد أحمد حسين أسيوط إمام ألف جنيه 55.محمود صالح محمود محمد بني سويف إمام ألف جنيه 56.السيد سعيد السيد متولي شمال سيناء إمام ألف جنيه 57.محمد حسين محفوظ بلال كفر الشيخ إمام ألف جنيه 58.ياسر السيد بيومي السيد القليوبية إمام ألف جنيه 59.محمد سعد هديه قنا إمام ألف جنيه 60.الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر إمام ألف جنيه 61.أحمد مصطفى سعد محمد الأقصر إمام ألف جنيه 62.عبد الحق على ابو ضيف عبد الحق سوهاج إمام ألف جنيه 63.محمد علي العليمي خالد المنوفية خطيب مكافأة ألف جنيه 64.على محمد متولي عمارة المنوفية إمام ألف جنيه 65.محمد السيد محمد عوضين الدقهلية إمام ألف جنيه 66.العادلي حسن عبدالرحمن محمد الأقصر إمام ألف جنيه 67.محمود محمد عبدالحميد رمضان الدقهلية إمام ألف جنيه 68.أحمد محمد عبد النعيم فرج أسيوط إمام ألف جنيه 69.محمود محمد أمين جاب الله الفيوم إمام ألف جنيه 70.مرفت السيد مرسى عجور الغربية واعظة ألف جنيه 71.انجبار محمد محمد أبو موسى المنوفية واعظة ألف جنيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفرع الثانى.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.