أهالى زهراء المعادى يستغيثون بسبب أعمال إنشاء مول تجارى

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جدة - نرمين السيد - وقال الأهالى فى شكواهم إلى المحافظة، إن أعمال الإنشاء لا تراعى البيئة المحيطة، أو متطلبات الدفاع المدنى، أو كونه حتى داخل مربع سكنى بالكامل.
وأكد الأهالى أن المول الذى تجرى أعمال الإنشاء فيه يقع وسط أكثر من 50 عمارة سكنية ويضرب بكل مقاييس راحة المواطن وأمنه واستقراره عرض الحائط.
وأفاد الأهالى لمحافظة القاهرة، بأن تلك الأعمال تشوه المنطقة السكنية، ويترتب عليها أضرار بيئية وضوضاء وتكدس مرورى.
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