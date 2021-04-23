العنانى يصدر قرارا بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.





يأتى ذلك فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات. وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم. هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.

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