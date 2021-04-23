/628214/أحمد-كشر-احنا-خسرنا-نفسنا-وحكم-المباراة-لم-يحترمنا-وأحترم-الزمالك

أكد احمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي بعد مباراة الفريق اليوم أمام الزمالك في لقاء صحفي مع مراسل أون تايم سبورت، أن حكم المباراة له دور كبير اليوم في نتيجة المباراة، في لقاء جمع الفريقين انته بنتيجة هدفين دون رد للزمالك.

قال: " في البداية أحب أهنئ نادي الزمالك علي الفوز، وانه يستحق الفوز اليوم في المباراة بتلك النتيجة".

وأكمل: " الزمالك إستغل فرصة اليوم في المباراة بشكل جيد، وإحنا لم نستطع تحقيق ذلك في العديد من الفرص التي أتيحت لنا في المباراة".

وأضاف: " لاعبي فريقنا اليوم هم من يسئلوا في البداية عن نتيجة المباراة، بسبب عدم التركيز في إنهاء الجمات التي إتيحت لهم في اللقاء، وإحنا اللي خسرنا نفسنا اليوم في المباراة".

وزاد: " الإنتاج الحربي فريق كبير في الدوري المصري، ونحترم الفرق الكبيرة في الدوري، ونتمني الإحترام نراه من قبل تلك الفرق".

حكم المباراة له دور كبير في النتيجة

وأردف: " ضربة الجزاء التي إحتسبها الحكم اليوم ظلمنا فيها، ولم يحترمنا وأحترم الزمالك في قرار إحتسابه لضربة الجزء".

وأكمل: " حكم المبارة احترم الزمالك في الرجوع لتقنية الفار، واحتسب ركلة الجزاء للفريق ليحرز الهدف الأول، ومش عارف بناءً علي أي قانون إحتسب ركلة الجزاء".

وزاد: " محمد عبد الغني المفروض كان خد طرد في أول المباراة عندما تلقي البطاقة الصفراء الاولي له في المباراة، وذلك كان سوف يفيدنا كثيرة من بداية الشوط الثاني".

واختتم: " حكم المباراة لمي يحترمنا في الإعتراض علية في رار الرجوع إلي تقنية الفار، ليحتسب لنا ركلة جزاء صحيحه لنا".

أهداف الزمالك في المباراة

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد خطأ من علي فتحي مدفاع الإنتاج في التأخر في تشتيت الكرة ويقتنصها المغربي أحداد ويسددها علي المرمي الفارغ.