/628216/بعد-حادث-باكستان-الإرهابي-علاء-عابد-الإرهاب-الغاشم-لا-يريد-لوطن-من-الأوطان-الاستقرار-والرخاء

أدان النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، الحادث الارهابي الذي إدي إلى إنفجاراليوم بموقف سيارات تابع لفندق "سيرينا" الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، مما أدي إلى إستشهاد "أربعة أشخاص على الاقل وأصيب 12 آخرون بحسب تصريحات وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد احمد برس .

علاء عابد: الإرهاب لا يريد الإستقرار لأي وطن

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف في بيان له: إن الإرهاب الغاشم لا يريد لوطن من الأوطان الاستقرار والرخاء، ولكن يسعى بكل ما أوتي من أساليب خبيثة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين ، ووقف التنمية وتدمير الإقتصاد .

علاء عابد: التعاون الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف، على الموقف الثابت للبرلمان العربي ، الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكالة وبضرورة تتبع وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة، مطالبا بضرورة التعاون الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب واتخاذ موقف موحد حيال الدول الداعمة له لوجستيًا وماديًا وعسكريًا.

علاء عابد: خالص العزاء والمواساة إلى دوله باكستان

وتوجه رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف بخالص العزاء والمواساة إلى دوله باكستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، ويشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.