يسرا بين دائرة مستحيلة في حرب أهلية

تحاول الفنانة يسرا الخروج من العراقيل التي تعترض طريقها بعدما استولى يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان باسل خياط على المستشفى الخاصة بها، بعدما استطاع أن يضع يديه على ممتلكاتها بعد خطته الماكرة، حيث تقرب منها رويدًا رويدًا بحكم كونه الطبيب النفسي الخاص بها ليتزوجها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية والدائرة التي اغلقت على مريم التي تجسدها الفنانة يسرا، بسبب الضغوط المتعددة التي تمر بها خلال الحلقات الحالية والتي تتطور.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية

وعلى الرغم من المشاكل التي تعيشها مريم في حياتها العملية، تأتي ابنتها تمارا التي تجسدها الفنانة جميلة عوض، لتدبر المكايد لنور التي تجسدها الفنانة الشابة مايان السيد التي تعيش مع مريم في البيت نفسه وتعتبرها مثل ابنتها، فضلًا عن زوجها السابق عزيز الذي يجسده الفنان رشدي الشامي الذي يستمر في مضايقاتها وشحن ابنتها تمارا من ناحيتها.

انتشرت العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إمكانية خروج مريم من تلك المشاكل والعثرات التي تواجهها، والتي من المتوقع أن تتفاقم خلال الحلقات القادمة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.