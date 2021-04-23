/628218/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-لها

تستمر اليوم مباريات في العديد من البطولات الخاصة بلعبة كرة القدم والتي من أبرزها دوري أبطال آسيا، والدوري الإنجليزي الممتاز، ونظيره الفرنسي، والألماني . ويقدم دوت الخليج لمتابعيه جدولا بمواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة لها أرسنال ضد إيفرتون تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1 . مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة لها أوجسبورج ضد كولن يقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة سكاي سبورتس . مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة لها ستاد ريمس ضد مارسيليا تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 2 . مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة لها الريان القطري ضد الوحدة الإماراتي تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية GSA live . تركتور سازي تبريز الإيراني ضد القوة الجوية العراقي تقام المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية GSA live . جوا الهندي ضد بيرسبوليس الإيراني تقام المباراة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية GSA live . باختاكور الأوزبكي ضد الشارقة الإماراتي تقام المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية GSA live . الوحدات الأردني ضد السد القطري تقام المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة السعودية GSA live .

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