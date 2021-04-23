ملخص الساحرة المستديرة اليوم الخميس بقارة أوروبا

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شهد عالم الساحرة المسديرة اليوم علي العديد من الأحداث في قارة أوروبا من مختلف الاحداث وفي أبرز مباريات في الدوري الإسباني الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي الممتاز، والدولي المصري مصطفي محمد بالدوري التركي.

نتيجة مباريات الدوري الإسباني الممتاز:

حقق فريق اتليتيكو مدريد الفوز علي هويسكا بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع الفريقين في الدوري الواحد والثلاثون من الدوري، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة، ويليه ريال مدريد، وفي المركز الثالث برشلونة.

حقق فريق برشلونة فوز صعب علي فريق خيتافي، بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون، علي ملعب الكامب نو، في لقاء شهد علي تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي ويسجل هدفين في اللقاء، في حين سجل دفاع فريقة هدفي مرماه.

حسم فريق غرناطة اللقاء بنتيجة قوية أمام فريق إيبار، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من الدوري.

انتهت مباراة ريال سوسييداد وسيلتافيجو، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من الدوري.

نتيجة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

حقق فريق ليستر سيتي الفوز بثلاث أهداف دون رد أمام فريق وست بروميتش ألبيون، في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري.

نتيجة مباريات الدوري الإيطالي الممتاز:

حسم التعادل الإيجابي لقاء فريق روما وأتلانتا، بنتيجة هدف مقابل هدفي في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري.

انتهت مباراة لاتسيو ونابولي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري.

موقف مصطفي محمد مع فريقة بعد إصابة بكورونا

أعلن نادي جالاتا سراي غياب مصطفى محمد عن معسكر جالاتاسراي استعدادا لمباراة أنطاليا سبور يوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقد أعلن فاتح تريم المدير الفني للفريق، عن قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر و حيث خلت من أسم مصطفي مهاجم الفريق التركي.

وستكون المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها مصطفى محمد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكان مصطفى محمد قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل مسح التغريدة بعدها بدقائق.