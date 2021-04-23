محمد طلعت: كنت أقصد هذا الشخض بإشارتي

أكد محمد طلعت لاعب نادي الغنتاج الحربي خلال مداخة هاتفية مع الإعلامي احمد شوبير، في برنامج “ملعب اون تايم” معلق علي ماحدث منه اليوم في المباراة، وسبب تلقية بطاقة حمراء في المباراة.

تصريحات محمد طلعت

قال محمد طلعت لاعب نادي الإنتاج الحربي : “ لم أقصد بإشارتي وبصقي نادي الزمالك أو أسامة نبيه على الإطلاق، فنادي الزمالك نادي كبير، وأسامة نبيه قيمة كبيرة في الكرة المصرية، وبمثابة أخ أكبر لي “ .

وتابع: “ كنت أبصق على الأرض وقصدك بإشارتي لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي الذي قام بالسخرية مني ومن فريقي، فكنت أقول له أنك صغير جدا على فعلك تلك الأشياء “ .

واختتم : “ لقد تحدثت مع أسامة نبيه واعتذرت له، وأوضحت أنني لم أكن أقصده، أو أقصد نادي الزمالك وهو تفهم الأمر، وقال لي أنه يعرف أخلاقي جيدا “ .

سبب طرد محمد طلعت

تلقي محمد طلعت لاعب نادي الإنتاج الحربي بطاقة حمراء من قبل حكم المباراة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، في لقاء أمس والتي جمع فريقة امام الزمالك في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع السادس عشر من الدوري.

أجري أحمد كشري المدير الفني لنادي الغنتاج الحربي تبديل في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وخرج في ه محمد طلعت لاعب الزمالك السابق ولاعب الإنتاج الحالي، واشار وهو خارج من المباراة، إلي دكة الجهاز الفني لنادي الزمالك برمز مصغر بيده.

أسامة نبيه ينفعل علي محمد طلعت

رد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك علي إشارة محمد طلعت بإنفعال مما لفت إنتباه حكم المباراة للمشادة بين محمد طلعت وأسامة نبيه، ليشهر بطاقة صفراء في وجه محمد طلعت، ويعترض علي قرار الحكم، ليشهر له البطااقة الصفراء الثانية وتحمر في وجهه.

وجاء ذلك بغض جمهور القلعة البيضاء عبر السوشيال ميديا، والتي إضطر لمحمد طلعت لتبرير موقفه مع شوبير علي في مكالمة هاتفية علي الهواء في برنامج” ملعب أون تايم”، ويبررر موقفه أنه كان يقصد أشرف بن شرقي وليس النادي.