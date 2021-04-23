/628221/بـ80-كيلو-متفجرات-حادث-إرهابي-في-فندق-تسبب-في-4-قتلى-و-12-جريح-بباكستان

صرح وزير الداخلية الباكستاني مساء الأربعاء بأنه تم قتل خمسة أشخاص في انفجار بفندق في مدينة كويتا ع، جنوب غرب باكستان، يقيم به السفير الصيني لدى بلاده ،لم يكن موجودا بالفندق حين حدوث الانفجار.

وزير الداخلية الباكستاني: لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الأن

وقال الوزير إن التفجير يعد عمل إرهابي، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الأن. فيما تواجه الحكومة الباكستانية تمردا في هذا الإقليم والذي يقوده جيش تحرير بلوشستان الذي أعلن مسؤوليته عن كثير من الهجمات مسبقا.

وزير الداخلية: 80 كيلو متفجرات تم إستخدامهم في الحادث

وقال شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه هجوم انتحاري استُخدمت فيه 60 إلى 80 كيلوغراما من المتفجرات. فجر الانتحاري السيارة".

وأفاد مسؤولون باكستانيون في وقت متأخر يوم الأربعاء، أنه تم إصابة أكثر من عشرة بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان.

مكان الإنفجار

الانفجار وقع في موقف سيارات تابع لفندق سيرينا بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش الباكستاني تمردا منذ نحو عقد.

وصرح شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية الباكستاني أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون"، واصفا التفجير بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف شيخ رشيد أحمد أن "وفدا صينيا من أربعة أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل في الفندق"، مشيرا إلى أن "السفير كان في اجتماع خارج الفندق عند وقوع الانفجار".

وأكد أزهر إكرام المسؤول الرفيع في شرطة المدينة حصيلة القتلى، لافتا إلى أن السفير الصيني كان ينزل في الفندق لكنه لم يكن موجودا فيه لحظة الانفجار.

وأضاف "التحقيق الأولي يشير إلى عبوة محلية الصنع موضوعة في إحدى السيارات"ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.

وكان مسلحون قد اقتحموا عام 2019 فندقا فاخرا آخر يطل على مشروع ميناء غوادار الذي يمنح الصين منفذا إستراتيجيا إلى بحر العرب، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.