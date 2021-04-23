مسلسل القاهرة كابول الحلقة 10..طارق لطفي يكتشف قاتل ابنه منصور

/628222/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-10طارق-لطفي-يكتشف-قاتل-ابنه-منصور

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 10، شهدت الحلقة العديد من الأحداث المتنوعة، بدأها رمزي بمراسلة منال من خلال بريده السري، كاتبًا: "الراحة جتلي أما عرفت إنك فاكرة رمزي وبتكتبيله يامنال، مفيش أسعد من إني أجي أعيش تاني وسط أهلي وأبويا وأمي، بس أنا كده هبقي بتخلى عن نفسي وديني ومبدئي، بتخلى عن الجهاد، إبقي سلمي على أبويا وعلى خالي وقوليله أن عدم غطاء شعرك وزر عليك وعليه، أتمنى أما اكون خلصت مسيرتي، اجي الاقكي مغطية شعرك".

يجلس رمزي مع ابنه عبدالله يبتادلا الحديث، فيستفسر عبدالله عن موعد عودتهم لمصر فيجيبه بأنه يمكن أن يعود بعد التمكين، فيتعجب عبدالله من الكلمة فيوضح له رمزي معني التمكين بأنه الوصول لحكم مصر بشرع الله، ويتابع: "لازم مصر تبقى زي ما احنا عايزين عشان نرجع".

نبيل الحلفاوي يقع في حب شيرين

تحكي منال لأبيها عن كذب أحمد خطيبها بشأن زواجه من أخرى، فيخبرها بأنه يرى الأمر شيء طبيعي لعدم وجود الوقت المناسب ليس إلا، فتتشاجر معه حتى تأتي ريم والدة أحمد، يفتح لها عم حسن فتخبره بأنها سمعت من أحمد عن ضيق منال منه بسبب أنه تزوج بأخرى، على الرغم من عدم ضيقها بعمر منال الذي يكبر عن أحمد، وعن مكان بيتهم وسط هذه الزحمة، ويجلسا معًا ويتبادلا الحديث ويبدو على عم حسن "نبيل الحلفاوي" علامات الاعجاب، وبعد انتهاء حديثهم يذهب عم حسن لايصالها وأثناء طريقهم يتحدث عن الأماكن وعن حكايتها، ويطلب جلوسها معه القليل من الوقت لتناول الطعام ومن الواضح أنها تشعر نفس شعور عم حسن، فتوافق.

رمزي يكتشف قاتل ابنه منصور

ينتقل المشهد إلى رمزي واحد التكفيرين يتحدث معه عن إغلاقه الطريق عليهم أثناء ذهابهم لنقل المخدرات ويحاول تهديده، فيخبره رمزي بأنه سيفتح له الطريق في حالة معرفته بقاتل ابنه منصور، فيتفجأ برد التكفيري بأن زوجته أم عبدالله هي الفاعلة.

عادل يقبض على التكفيري أسامة بائع الكتب

يأتي اتصال لعادل يفيد بالوصول لمكان أسامة، فتقوم مجموعة من الشرطة بمهاجمة منزلة ليجدوا عدد من التكفيرين فيتم القبض عليهم، يأتي عادل للتحقيق مع أسامة ويخبره بأنه أراد أن يحقق معه بنفسه، وأنه يقوم بمراقبته منذ الملل والمحن، ويخبره أنه تم القبض عليه وفي بيته قنابل وخرائط ومواعيد تنفيذ ولكن الأهم هو وجود صور لغريب زيدان في بيته وهو ما دفعه للوصول إليه.

راجيا فريد خرشد تسخر من الاعلامي طارق كساب

يذهب طارق كساب في موعد مع راجيا فريد خرشد، وأثناء الموعد يتقدم لخطبها، فتبدأ بالسخرية منه، قائلة: "تتجوزني مرة واحدة، جميل طموحك ياطارق أنت مصدق وواثق عشان تطلب طلبك دا، أنا ممكن أديك برنامج أمسك قناة، اتقابل معاك، لكن خيالك يهيألك انك تغلط غلطة زي دي ميصحش، أنت راقي ومثقف وناجح، أهلك المساكين صرفوا كتير عليك عشان توصل لده، لكن فيه فرق كبير بينا كبير اوي انت مش شايفه انا رجيا هانم بنت فريد خرشد، خد الهدية الحلوة دي قبل ماتندم على تمنها".

فيرد عليها طارق قائلًا بهدوء يصاحبه نبرة حزن: "انا عمري ما ندمت تعرفي إني بكتب شعر بس انا عمري مابقوله عشان بخاف، بحس أني ديمًا واقف على الباب بس عمري مادخلت، عمري ماكنت فنان زي خالد صحبي اللي مات، ولا متدين زي اللي هج، ولا عادل وحازم زي صحبي"، ثم يبدأ بإلقاء بعض من كلمات شعره عليها حتى تتأثر تمامًا، وتنتهي الحلقة العاشرة من القاهرة كابول، بتهديد طارق كساب لرجيا فريد خرشد بأنه يقدر على الانتقام من جميع أهلها الأكابر.