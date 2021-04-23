مسلسل الطاووس الحلقة 11..اعتراف إحدى المتهمين في قضية أمنية وقتل أصدقاءه له

/628224/مسلسل-الطاووس-الحلقة-11اعتراف-إحدى-المتهمين-في-قضية-أمنية-وقتل-أصدقاءه-له

تناولت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الطاووس أحداث مشوقة بداية من ذهاب المحامي كمال الأسطورة- جمال سليمان- إلى اليوتيوبر علي إمام، إحد المهمين في قضية إغتصاب أمنية -سهر الصايغ- وإجباره على الإعتراف بالحقيقة وراء الإعتداء على امنية، وذلك بعدما قام المحامي بتغذيبه ووضع مياة مغلية على جسده، حيث قام المحامي كمال بتصوير بث مباشر لعلى من خلال السوشيال ميديا واعترف فيه ببراءة أمنية.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 11

رأى أصدقاء " على" الفيديو الذي اعترف فيه "على" عليهم، فثاروا عليه من شدة غضبهم ولم يستكملوا باقي الفيديو حتى قاموا وذهبوا إليه ليفهوا ما الذي فعله واجبره على تصوير هذا الفيديو، وهناك برر "على" انه اجبر على ذلك ولو كان احد منهم في نفس موقفه لفعل مثلما فعل، وذكرهم ان ما قاله في الفيديو كان حقيقياً، فلا ينسوا انهم بالفعل قاموا بإغتصاب أمنية، فضلاً عن انه إذا استدعى في النيابة سيقول الحقيقة، فأثار كلامه غضب صديقة زين وقام بضربه بشدة حتى مات "على".

دبروا الاصدقاء المغتصبين للتخلص من جثة صديقهم "على"، حيث قاموا بدفنة في مكان يعيد حتى لا يعثر عليه احد، أنتقامًا منهم نتيجة اعترافه بالحقيقة ورفضة تصوير فيديو أخر يقول فيه انه كان تحت التهديد وان ما قاله غير حقيقي.

ومن ناحية أخرى، فرحت أمنية -سهر الصايغ- عندما شاهدت الفيديو الذي اعترف فيه إحدي المغتصبين ببراءتها، وزادها فرحًا حينما اتصل بها خطيبها فيجو"خالد عليش" واعرب لها عن ندمه وتراجعه عن ما ظنه بها، ومنتظر منها ان تعود إلى بيتها مرة أخرى.

وتنتهي أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 11 بمناقشة جادة بين المحامي كمال الاسطورة ومساعده توفيق الذي اعرب عن استياءة من الطريقة التي اجبر بها المحامي اليوتيوبر"على إمام" ، وان هذة طريقة غير قنونية واشبة بالبلطجة، فأخبره كمال انه لم يكن هناك وسيلة اخري يتمكن بها من جعل إحدى المغتصبين والمتهمين في القضية بالإعتراف بغلطة امام عدد كبير من الناس، وان ما فعلة يعتبر جزء بسيط في محاولة تعويض أمنية عن الضرر الذي لحق بها كي تعيش حياتها الطبيعية مرة أخرى.