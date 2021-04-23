وزير الأوقاف يدعو :  اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا بركتها

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعاء عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وذلك للعتق من النيران فى شهر رمضان.



جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعاء عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وذلك للعتق من النيران فى شهر رمضان. وقال الوزير فى دعائه: "اللهم اجعلنا فى هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وبلغنا ليلة القدر وارزقنا بركتها.. أمنوا وأنتم موقنون بالإجابة".

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