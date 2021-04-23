فيديو .. وزير الأوقاف : مشكلة المناهج القديمة أنها قامت على الحفظ والتلقين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الولاية على المساجد ولاية شرعية ووطنية للدولة، إذ أن هناك ولاية عامة تكون لرئيس الدولة، وهناك ولاية على القضاء وغير ذلك من الولايات التى أوضحها الإسلام.





وأضاف الوزير، خلال لقاء له فى برنامج "مقابلة خاصة" على قناة العربية، وتقدمه الإعلامية راندة أبو العزم، أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح وسيطرت وزارة الأوقاف على جميع المساجد بدليل عندما اتخذت الدولة قرارا بغلق المساجد خلال أزمة كورونا كان التطبيق بنسبة 100%. وفيما يخص تدريب الأئمة، قال الوزير، إننا نؤمن أن كثيرا من المشكلات الفكرية والدينية سببها ضيق الأفق الثقافى، لذلك أطلقنا برامج تدريبية منوعة للأئمة والوعاظ. وأوضح، أن المشكلة فى المناهج القديمة أنها قامت على الحفظ والتلقين، مؤكدا أنه يجب التفريق بين المقدس وهو كتاب الله وبين الشروحات والتفسير.



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