وزير الأوقاف يعتمد نتيجة المجموعة الثالثة من مسابقة الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه: "اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الموافق 22 /4 /2021م، نتيجة المجموعة الثالثة من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2021م، وذلك على النحو التالي:

أولا: المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية وهم:

1.أمين على أمين محمد أسوان مدير إدارة بإحدى الإدارات بأسوان

2.عاصم عيد أحمد حسين أسيوط مدير إدارة بإحدى الإدارات بأسيوط

3.الطيب محمد حسان محمد الأقصر مدير إدارة بإحدى الإدارات بالأقصر

4.محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد أبو الإسعاد دمياط مدير إدارة بإحدى الإدارات بدمياط

5.أحمد عبد النبى عبد الغفار عبد النبى المنيا مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنيا

ثانياً: المنتدب للعمل لمدة سنة بمديرية أوقاف بورسعيد:

1.مسعد يوسف فتحى مصطفى كفر الشيخ ندب مدير متابعة بأوقاف بور سعيد

ثالثاً: المنتدب بالديوان العام:

1.على عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ الديوان العام

وينظر فى تسكين أى من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء.

مع تمنياتنا لهم ولزملائهم بالتوفيق".