بالأسماء.. الإعلان عن أعضاء هيئة مكتب نقابة الصحفيين ولجانه

جدة - نرمين السيد - وقالت النقابة فى بيان لها إنه فى الثانى من أبريل 2021، وعقب اكتمال النصاب القانونى لحضور أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أُجريت الانتخابات وفق قانون النقابة رقم (76) لسنة 1970 وتحت إشراف قضائى كامل من هيئة قضايا الدولة

وأضافت: "وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز ضياء يوسف رشوان أحمد بمنصب نقيب الصحفيين، وعقد مجلس النقابة اجتماعه الثانى يوم 22 أبريل 2021، وشكل هيئة المكتب ولجانه المختلفة كما يلى:

1. ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

2. خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق.

3. ابراهيم ابو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات.

4. محمد شبانة السكرتير العام .

5. حسين الزناتى أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.

6 - ايمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافى وعضو هيئة التأديب.

7. محمد يحيى يوسف مقرر لجنتى الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب.

8 - حماد الرمحى مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى.

9 - ة دعاء النجار مقرر لجنتى الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية".