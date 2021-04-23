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عمر شويل - جدة العديد من المواطنين بجمهورية مصر العربية في كافة المحافظات المختلفة يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2021 إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات الرسمي، ويمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل، وسداد فاتورة التليفون الأرضي عبر شبكة الإنترنت بإتباع ما تسرده لكم في السياق التالي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات عن إجمالي ثلاثة شهور باتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول في بدء الأمر إلى رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي.

أدخل إلى دفع فاتورة التليفون الأرضي.

أكتب كود المنطقة التابع لها في الخانة المخصصة لها، مع كتابة رقم التليفون.

يتم الضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بفاتورة التليفون من رقم التليفون ورقم الحساب وقيمة الفاتورة.

إذا أردت دفع الفاتورة أون لاين يمكن هذا من خلال الضغط على المربع الموجود أسفل اختر للسداد.

ثم يتم الضغط على أيقونة ادفع لتنتقل إلى نافذة استكمال عملية الدفع.

أكتب البريد الإلكتروني، ثم اضغط على سدد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع الطرق الآتية:

السداد عن طريق رابط موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات التي تتوفر بكاقة المحافظات بجمهورية مصر العربية.

كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021 عبر منافذ أمان وفوري.

مواعيد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي

من الجدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأرضي يتم إصدارها أربعة مرات في العام، على أن تُستحق فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، كما تقوم شركة المصرية للاتصالات بمنح العملاء فترة سماح لمدة شهر.

ويتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي في منتصف شهر أبريل مع فترة سماح لمدة شهر حتى يوم 15 من مايو 2021 القادم بدون غرامة، ومن الجدير بالذكر أن الفواتير الأخرى يتم إصدارها في منتصف يناير، ومنتصف يوليو، ومنتصف شهر أكتوير من العام.