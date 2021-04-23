نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة وكيفية تحديث بياناتك على موقع القوى العاملة المصرية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، من الروابط التي أطلقتها وزارة القوى العاملة المصرية في بداية صرف المنحة، وذلك قبل صرفها وبعد تسجيل بيانات العمالة المتضررة على الموقع، حيث أنه بعد أن قام جميع المستحقين للمنحة تسجيل بياناتهم، تم الإعلان عن بعض لروابط الاستعلام هل الشخص مستحق أم لا، وكان ذلك من خلال كتابة الرقم القومي على رابط الاستعلام، وكان من ضمن هذه الروابط هو موقع أهالينا، وموقع آخر، وبعد ذلك تم غلق هذه المواقع في المرحلة الأولى من المنحة، بعد أن قام الجميع بالاستعلام عن إنه مستحق أم لا، ولكن بعد ذلك غيرت القوى العاملة نظام الاستعلام عن المنحة بروابط وأرقام أخرى، وذلك بعد غلق التسجيل وفتح تحديث البيانات مرة أخرى.

رابط الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه وما هي طرق الاستعلام الصحيحة في صرف المنحة

روابط الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه كما ذكرنا تم إلغاؤها فور صرف المرحلة الأولى التي تمت في شهر أبريل لعام 2020، وقامت وزارة القوى العاملة باستبدال روابط الاستعلام برقم ساخن وهو (142) يتم الاتصال عليه، أو من خلال إرسال رسالة إلى الرقم 142 بالرقم القومي لمستحقين المنحة، وفور إرسال الرسالة يأتي رسالة من الرقم بالشخص مستحق أم لا، ولكن بعد أن تم الاستعلام بهذا الرقم فترة صرف المنحة الأولى لم يعد الرقم يستجيب للاستعلام مرة أخرى، إلا بالتواريخ القديمة، حتى وأنه الشخص لو كان مستحقاً يعطي الرقم رسالة للشخص أنه غير مستحق، وذلك أنه بعد تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة أصبح هناك أشخاص آخرين تم الصرف لهم، وذلك في المراحل الآخرى مثل المرحلة الثانية، ولذلك رقم 142 كان لا يستجيب لبيانات تحديث تلك العمالة إلا لمن سجلوا بالمرة الأولى فقط وكانوا مستحقين، ولذلك الوزارة حددت شئ آخر مهم ليعرف الشخص منه مستحقاً أم لا حتى وإن استعلم برقم 142 وأصبح غير مستحق، وهو أن تأتي للأشخاص رسالة من رقم 2030 تفيد بمكان وموعد صرف منحة ال 500 جنيه، وبهذه الرسالة يكون الشخص مستحق للمنحة ويمكنه الصرف من المكان المحدد، وتعتبر هذه الرسالة هي الشئ الأخير الذي اعتمدته وزارة القوى العاملة في صرف واستحقية المنحة للعمالة المتضررة بعد انتشار الوباء، وهناك طريقة لمن قاموا بتسجيل بيانتهم ومستحقين فعلاً ولم يصرفوا المنحة، وهي أن يقوموا بعمل شكوى من خلال بوابة شكاوي الحكومة المصرية الخاصة برئاسة الوزراء.

كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة من موقع القوى العاملة المصرية وهل التحديث مغلق أم لا؟

قامت القوى العاملة المصرية بعد إطلاق مرحلة ثانية من صرف المنحة، بفتح رابط وموقع تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وقام الجميع بتحديث بياناته من خلال هذا الرابط، وبعد انتهاء تحديث البيانات تم غلق رابط التحديث، حيث أنه تم إغلاق الرابط حتى تم صرف المنحة للمستحقين الجدد بنفس نظام الرسائل من رقم 2030، ولم يتم فتح رابط التحديث مرة أخرى إلا أنه قامت الوزارة بنشر رابطين لتحديث بيانات العمالة المتضررة http://www.manpower.gov.eg/emp-work.html:

ولكن لم يتم تفعيل هذا الرابط حتى الآن من الوزارة، وذلك لربما يكون سيتم تفعيلهم قريباً لصرف مراحل أخرى من منحة العمالة الغير منتظمة، وتحديث بيانتهم، ولكن حتى الآن الوزارة لم تعلن عن فتح التحديث والتسجيل مرة أخرى بها، والوزارة أيضاً حذرت من المواقع الوهمية التي تروج للمنحة بدون صدق، وفتح مواقع وهمية أخرى للتسجيل غير صحيحة، حيث أن الوزارة لها موقع واحد فقط وهو https://www.manpower.gov.eg/، ويمكن للجميع الاستعلام منه ومعرفة آخر أخبار المنحة، أو من خلال صفحة وزارة القوى العاملة المصرية الرسمية على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي.