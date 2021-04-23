البابا تواضروس يوجه بالاعتذار لأى شخص مصاب بكورونا عن الحضور للكنيسة

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ فى كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.





وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثانى أكد أن الأمانة تقتضى على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين. وتابع قائلا، إن أمانتنا فى هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد فى تجمعات فى الكنيسة أو فى أى مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله.

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