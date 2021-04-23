الأرصاد تتوقع طقس اليوم الجمعة : مائل للحرارة نهارا وعظمى القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء لنشاط رياح، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 16 29 بورسعيد 17 24 الإسكندرية 16 24 شرم الشيخ 24 36 أسوان 28 42 كاترين 22 32 الإسماعيلية 15 30

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