اليوم .. المساجد تتحدث عن أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفق فكر وفهم الأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضافت، أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففى هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار فى الإسلام، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه كان انتصار المسلمين فى عين جالوت، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان.