الطقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29 درجة ونشاط للرياح ببعض المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.