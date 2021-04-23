مدبولى يهنئ السيسى بعيد تحرير سيناء: نعاهدك على تحقيق التنمية الشاملة لمصر

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسى بهذه المناسبة، التى ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذى قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى، الرئيس على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد تحت قيادته، كى تحافظ مصر الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.