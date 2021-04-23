أسعار البنزين الجديدة في مصر اليوم 2021/04/23 // أرتفاعات جديدة في أسعار الوقود تعرف عليها

أسعار البنزين الجديدة في مصر، أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم، عن زيادة في أسعار البنزين وأعلنت عن قيمة الزيادة وهي 25 قرش في جميع أسعار البنزين “80،92،95″، سوف يتم تطبيقها من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة 23/04/2021، وفيما يتعلق بأسعار الوقود الأخرى من الكيروسين والغاز فقد تم الإبقاء على نفس الأسعار القديمة، وقالت وزارة البترول في بيانها أن هذه الزيادة بسبب زيادة أسعار المواد البترولية عالمياً، والتوقعات بمزيد من الارتفاع للبترول خلال الشهور القادمة، وفيما يلي قائمة أسعار الوقود الجديدة للبنزين في مصر اليوم.

السعر القديم السعر الجديد بنزين أوكتين 80 السعر 6.25 جنية السعر بعد الزيادة 6.50 جنية بنزين أوكتين 92 السعر 7.50 جنية السعر بعد الزيادة 7.75 جنيه سعر بنزين أوكتين 95 السعر 8.50 جنيه السعر الجديد بعد الزيادة 8.75 جنيه.

أسعار الكيروسين والغاز الجديدة في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها ثبتت أسعار كافة المحروقات استثناء البنزين ولم يطرأ أي تغير عليها، فسعر السولار كما هو 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر طن المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه، وأيضاً تثبيت سعر أنبوبة الغاز عند السعر السابق، وقالت الوزارة في بيانها أن هذه الأسعار ستكون سارية حتى نهاية السنة المالية الحالية 30 يونيه 2021.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

أسعار البنزين الجديدة في مصر وسبب الزيادة