كيفية إستخراج بطاقات التموين الجديدة 2021 عبر موقع دعم مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم عن بدء إستخراج بطاقات التموين الجديدة للمواطنين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، وذلك بعد نجاح تجربة إستخراج بطاقات التموين التالفة وبدل الفاقد إلكترونياً خلال الفترة الماضية، الخطوة التي اتخذتها وزارة التموين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كوفيد 19، لذلك حددت وزارة التموين أن موعد استخراج بطاقات التموين الجديدة للمواطنين سيبدأ بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً، نظراً لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقليل عملية التزاحم والتكدس منعا لحدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا تتيح الوزارة خدماتها عبر موقع دعم مصر.

إستخراج بطاقات التموين الجديدة عبر موقع دعم مصر

يتيح موقع دعم مصر التابع إلي وزارة التموين العديد من الخدمات والمزايا للمواطنيين والتي من أبرزها التالي:

إمكانية إستخراج بطاقات تموين مستقلة لكل مواطن مصري تنطبق عليه الشروط والمعايير.

مستقلة لكل مواطن مصري تنطبق عليه الشروط والمعايير. إتاحة الفرصة لكل مواطن متزوج أن يقوم بفصل نفسة من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين جديدة له.

إمكانية إستخراج بطاقات تموين جديدة بدل البطاقة التالفة أو بدل البطاقة المفقودة.

جديدة بدل البطاقة التالفة أو بدل البطاقة المفقودة. إمكانية تغير بطاقة التموين الخاصة بالمواطن من محافظة إلي أخري.

الخاصة بالمواطن من محافظة إلي أخري. إتاحة الفرصة إلي المواطنين بحذف أحد أفراد الأسرة في حالة الوفاة أو في حالة سفره إلي خارج الوطن.

كيفية استخراج بطاقات تموين جديدة عبر موقع دعم مصر

يستطيع المواطنين المستفيدين من الدعم الدخول علي موقع دعم مصر والقيام باستخراج بطاقات التموين الجديدة عبر الخطوات التالية:

الدخول علي رابط موقع دعم مصر. الضغط علي القائمة الرئيسية. إختيار خدمات تموينية للمواطنين. الضغط علي بطاقة إصدار جديد. بعدها ستجد رسالة تحذيرية تؤكد لك أن في حالة تزوير أي بيانات سيتم إلغاء بطاقة التموين نهائيا، لذا يتوجب عليك الضغط علي كلمة أوافق. إدخال الرقم القومي، ورقم الموبايل المسجل باسمك لدي أحدي شركات الإتصالات سواء كان فودافون او اورانج أو إتصالات أو we. القيام بإختيار المحافظة. ثم القيام بإستكمال باقي البيانات المطلوبة.

خطوات إستخراج بطاقات تموين جديدة بالصور

الخطوة الأولي:

الخطوة الثانية:

الخطوة الثالثة:

الخطوة الرابعة:

كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة إلي أخري

اتاحت وزارة التموين خدمة جديدة إلي المواطنين المصريين المستفيدين من الدعم المقدم من وزارة التموين وهي نقل بطاقة التموين من محافظة إلي محافظة أخري وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لدعم مصر.

النقر علي الخدمات التموينية الخاصة بالمواطن.

الضغط علي نقل بطاقة التموين من محافظة إلي أخري.

تخطي الرسالة التحذيرية بالضغط علي كلمة أوافق.

تسجيل إسم المحافظة ورقم البطاقة التموينية.

تسجيل إسم المحافظة المراد النقل إليها، وإدارة التموين التابعة إليك.

خطوات الإستعلام عن عدد الأفراد المسجلين في بطاقة التموين

اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية آلية الإستعلام عن عدد الأفراد المسجلين في بطاقات التموين عبر موقعها الإلكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين موقع دعم مصر.

تسجيل رقم بطاقة التموين ورقم البطاقة الشخصية.

القيام بالضغط علي عدد الأفراد.

الضغط علي استعلام.

المستحقين لبطاقات التموين الجديدة

المرأة المعيلة والمطلقات.

ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.

المستفيدين من معاش السادات ومعاش مبارك.

العمالة المؤقتة والباعة الجائلون وعمال اليومية، والسائقين وعمال الزراعة.

الحاصلين علي مؤهلات دراسية ولكن لم يحصلوا علي فرصة عمل.

أصحاب المعاشات في القطاع الخاص والحكومي.

العاملين في القطاع الحكومي براتب أقل من 1500 جنية.

أصحاب المهن الحرفية وأصحاب الدخل المنخفض.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات استخراج بطاقات التموين الجديدة وإضافة مواليد جدد وذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي قامت بها الوزارة والتي كان أبرزها التالي:

إمكانية استخراج بطاقة تموين جديدة للأسر الأقل دخلا والتي لا يتجاوز دخلهم الشهري 2400 جنية.

إمكانية إضافة مواليد جدد إلي بطاقة التموين بحد أقصي 4 أفراد.

إضافة المواليد الجدد للفئات الأولي بالرعاية وهم من لا يتجاوز دخلهم الحالي 1500 جنية.

إمكانية إضافة مواليد جدد إذا كانت الأسرة حاليا مكونة من 3 أفراد ويرغبون في إضافة المولود الرابع بشرط أن تكون هذه الأسرة من الأسر “الأولي بالرعاية”.

وصلنا إلي ختام شرح كيفية إستخراج بطاقات التموين الجديدة 2021 عبر موقع دعم مصر، ونرحب بالرد علي تعليقاتكم.