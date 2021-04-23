/628225/أحمد-دياب-العاشر-من-رمضان-انتصار-عظيم-وضع-مصر-فى-مكانتها-الطبيعية

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، إن انتصار العاشر من رمضان يعد يوم النصر والعزة والكرامة للشعب المصري والقيادة السياسية، وحفاظا على أرض مصر.

أحمد دياب : نصر أكتوبر وضع مصر مكانتها الطبيعية

وأكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، على أن نصر أكتوبر وضع مصر فى مكانتها الطبيعية فى المنطقة، مشيرا إلي الحروب المختلفة الأشكال التي خاضتها مصر فى الفترة الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،لافتا إلي حروب الجيل الرابع والحرب ضد الإرهاب والحرب الاقتصادية،مؤكدا على صعوبة التحديات الداخلية والخارجية،التي خاضتها مصر والقيادة السياسية الفترة الماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجيش المصرى سيبقى فى قلب كل المصريين،مؤكدا على ان الجيش المصري هو درع مصر الواقي ضد كل من من تسول له نفسه العبث فى مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب، وزعزعة أمنه واستقراره.

وجاء فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،"يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وارواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل .